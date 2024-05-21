В ACA объявили о реорганизации: Хасиев − новый президент промоушена

Теги MMA Алексей Яценко ACA Майрбек Хасиев Асланбек Бадаев Бокс/MMA/UFC

Майрбек Хасиев стал новым президентом ACA.

Ранее президентский пост занимал Алексей Яценко. Майрбек Хасиев − основатель и владелец промоушена.

«В целях оптимизации процессов управления компанией и улучшения качества работы лиги мы приняли решение о реорганизации аппарата управления АСА. Я принял на себя руководство организацией в качестве президента. За общее управление лигой продолжит отвечать Алексей Яценко, в должности 1-го вице-президента.

Вице-президент Руслан Хамзаев, который ранее являлся руководителем проекта АСА Young Eagles, разделит обязанности по управлению бойцовским ростером и другими подразделениями АСА с вице-президентом Асланбеком Бадаевым. Новым руководителем и исполнительным директором проекта «АСА Young Eagles»назначены Рамзан Батаев и Магомед Хамзаев, соответственно», − сказано в пресс-релизе ACA.

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