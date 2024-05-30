Бивол и Зинад провели битву взглядов перед боем в Эр-Рияде

Дмитрий Бивол и Малик Зинад провели битву взглядов.

Поединок за титул чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе состоится 1 июня в (Саудовская Аравия).

(22-0) в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда победил Линдона Артура единогласным судейским решением.

Зинад (22-0) в апреле выиграл у Джерома Пампеллоне решением большинства судей.

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