Ислам Махачев: «Порье сам не верит, что сможет побить меня. Это будет легкий бой»

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев высказался о предстоящем бое с Дастином Порье.

«Честно говоря, Дастин не изменился [со времен поединка с Хабибом Нурмагомедовым]. Только стал старше. Он и сам не верит, что сможет побить меня. Его тренер тоже в это не верит. Знаю, что это будет легкий бой для меня.

Уверен, что финиширую его. Мы находимся на разных уровнях – я остаюсь лучшим бойцом в мире», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Титульный поединок между Махачевым и Порье состоится в ночь на 2 июня и возглавит UFC 302.

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4 комментария
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Блин, вот эта самоуверенность до добра не доводит. Понимаю, что это часть раскрутки боя, и что до этого Ислам уважительно высказывался в адрес Дастина, но все же чувствуется недооценка от ребят....
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Удачи Дастину донести свой удар до глухого нокаута
+3
-3
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Те кто возвышал себя будут унижены, те кто вел себя смеренно будут возвышаны
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-1
0
Ответ Мадина Уйгурова
Блин, вот эта самоуверенность до добра не доводит. Понимаю, что это часть раскрутки боя, и что до этого Ислам уважительно высказывался в адрес Дастина, но все же чувствуется недооценка от ребят....
Есть такое
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