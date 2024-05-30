Ислам Махачев: «Порье сам не верит, что сможет побить меня. Это будет легкий бой»
Ислам Махачев высказался о предстоящем бое с Дастином Порье.
«Честно говоря, Дастин не изменился [со времен поединка с Хабибом Нурмагомедовым]. Только стал старше. Он и сам не верит, что сможет побить меня. Его тренер тоже в это не верит. Знаю, что это будет легкий бой для меня.
Уверен, что финиширую его. Мы находимся на разных уровнях – я остаюсь лучшим бойцом в мире», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Титульный поединок между Махачевым и Порье состоится в ночь на 2 июня и возглавит UFC 302.
«В первый день Рамадана играл в PUBG. После этого без компьютера». Ислам Махачев, которого вы не знали
Махачев заявил, что Хабиб будет в его углу в бою с Порье: «Орел» приземлился в Джерси»