Ислам Махачев: «Порье сам не верит, что сможет побить меня. Это будет легкий бой»

Ислам Махачев высказался о предстоящем бое с Дастином Порье.

«Честно говоря, не изменился [со времен поединка с ]. Только стал старше. Он и сам не верит, что сможет побить меня. Его тренер тоже в это не верит. Знаю, что это будет легкий бой для меня.

Уверен, что финиширую его. Мы находимся на разных уровнях – я остаюсь лучшим бойцом в мире», – сказал чемпион UFC в легком весе .

Титульный поединок между Махачевым и Порье состоится в ночь на 2 июня и возглавит UFC 302.

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