Усман Нурмагомедов: «Давление Хабиба ни с чем не сравнить. С Исламом бороться намного легче»

Теги MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Усман Нурмагомедов рассказал о тренировках с Хабибом Нурмагомедовым.

«Мне тяжело с ним [Хабибом] работать, потому что его давление – это ни с чем не сравнить. Мне даже с Исламом работать намного легче, потому что у Ислама другая борьба, более позиционно переходящая.

А Хабиб тебя держит, и вот ты все свои силы должен оставить, чтобы с одной позиции выйти», – сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.

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2 комментария
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Факт. Переводы, контроль, прессинг — всё за Хабибом, но Ислам в стойке более универсальный, комбинационный и непредсказуемый.
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Да ну , греплинг и борьбы Нурмагомедова это другой уровень. Только Сен-Пьер был на одном уровне в истории ЮФС.
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