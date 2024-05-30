Усман Нурмагомедов: «Давление Хабиба ни с чем не сравнить. С Исламом бороться намного легче»
Усман Нурмагомедов рассказал о тренировках с Хабибом Нурмагомедовым.
«Мне тяжело с ним [Хабибом] работать, потому что его давление – это ни с чем не сравнить. Мне даже с Исламом работать намного легче, потому что у Ислама другая борьба, более позиционно переходящая.
А Хабиб тебя держит, и вот ты все свои силы должен оставить, чтобы с одной позиции выйти», – сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.
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