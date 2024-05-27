Хавьер Мендес: «Хабиб и Ислам болели за Усика. Они были счастливы, когда Фьюри оказался в нокдауне»

Теги MMA Александр Усик Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес бокс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Хавьер Мендес смотрел поединок Усик – Фьюри вместе с Хабибом.

«Я болел за Усика. Очень конкурентный бой. Один из тех поединков, в которых ничего до конца не ясно, Тайсон был в игре до финального гонга. Сначала Усик вел, потом Фьюри добавил, а после нокдауна в девятом раунде бой пошел в сторону Александра.

Как отреагировали Хабиб и Махачев на нокдаун? Они были очень счастливы. Я правда не помню, смотрел ли Ислам вместе с нами, но Хабиб точно был. Он верил в Усика. После боя Нурмагомедов сказал, что это был фантастический поединок», – заявил Хавьер Мендес.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

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2 комментария
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Ответ СвинопаС
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Два чемпиона без поражений )
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Свой своего видит издалека.
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