Сехудо призвал Джонса подать в суд на допинг-офицеров: «Джон на 100% чист. На его месте засудил бы эту двуличную ##### [вагину]»

Генри Сехудо считает, что Джон Джонс должен подать в суд на допинг-офицеров.

«Невиновен ли Джон Джонс? 100% Это похоже на то, что кто-то решил изобразить Джона монстром.

Судя по тому, что узнал от Джонса и увидел на видео, я разочарован. Поверьте, мне не раз доводилось сталкиваться с ребятами из USADA.

Эти люди могут приходить на вечеринки, заявляться рано утром. Это нормально, но в такие моменты ты всегда расстраиваешься.

Что бы я сделал на месте ? Подал бы в суд на ту допинг-офицерку за оскорбление личности.

Я бы обвинил ее в том, что она двуличная ##### [вагина] и пытается наехать на меня за то, чего не было.

Думаю, что Джон должен бороться с этим и выступить против этих допинг-офицеров. Пусть дважды подумают, прежде чем использовать его имя и придумывать истории про угрозы», − сказал боец легчайшего веса UFC Генри Сехудо.

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