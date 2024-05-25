Дю Плесси – о Коноре: «Каждый боец ММА должен благодарить его за рост зарплат. Макгрегор – один из самых известных людей на планете»

Дрикус дю Плесси рассказал о своем отношении к Конору Макгрегору.

«Все, к чему прикасается Конор, превращается в золото. Он настоящая легенда MMA. Конору удалось превратить единоборства в массовый вид спорта.

Мне не все нравится в этом человеке. Но когда я просто стою рядом с ним, то сам становлюсь другим человеком. Даже если он вам не нравится, вы никогда не сможете критиковать его за то, что он сделал для популяризации MMA.

Каждый боец ММА должен благодарить Конора за рост зарплат. Думаю, что Макгрегор - один из самых известных людей на планете», – заявил чемпион UFC Дрикус дю Плесси.

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