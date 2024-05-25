Евлоев – Стерлингу: «Хочу побыстрее тебя прикончить и перейти к реальным испытаниям»

Теги UFC MMA Мовсар Евлоев Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Евлоев заявил, что хочет подраться с Алджамейном Стерлингом в кратчайшие сроки.

«Только не пытайся слишком далеко отодвинуть дату своего избиения. Я хочу покончить с тобой как можно скорее и перейти к реальным испытаниям», – написал в соцсетях боец UFC Мовсар Евлоев.

Стерлинг – Евлоеву: «Подпиши контракт, когда его пришлют, чтобы я мог получить титульный бой»

Менеджер Евлоева: «UFC заинтересован в поединке Мовсара со Стерлингом. Мы готовы в июле-августе – все зависит от Алджамейна»

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