Хрюнов – о поединке Бивол – Зинад: «Диме нужно опасаться близко к нему подходить. Важно не потерять бдительность в последних раундах»

Теги Владимир Хрюнов Дмитрий Бивол бокс Малик Зинад Бивол - Зинад Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов дал совет Дмитрию Биволу перед боем с Маликом Зинадом.

«Самый опасный зверь – зажатый в угол заяц. Нужно сильно опасаться близко к нему подходить. Дима будет наносить урон, а в поздних раундах может притупиться бдительность. И нужно опасаться неожиданного всплеска и встречной атаки», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

Напомним, Бивол подерется с Зинадом 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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