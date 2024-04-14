Евлоев − о бое Стерлинга и Каттара: «Никогда больше не называйте мои выступления скучными»

Мовсар Евлоев раскритиковал бой Алджамейна Стерлинга и Келвина Каттара.

«Больше никогда не называйте мои бои скучными», − написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев, выигравший все восемь боев в промоушене судейскими решениями.

Напомним, что Алджамейн Стерлинг победил Келвина Каттара единогласным решением судей в дебютном бою в полулегком весе.

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