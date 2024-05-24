PFL расторг контракт с Гегардом Мусаси

Теги MMA Гегард Мусаси PFL Бокс/MMA/UFC

Руководство PFL расторгло соглашение с Гегардом Мусаси.

Об этом говорится в официальном заявлении промоушена, опубликованном в социальных сетях.

Ранее Мусаси обвинил PFL в неисполнении контрактных обязательств, пообещав подать на организацию в суд.

Мусаси (49-9-2) в последний раз дрался в мае, когда проиграл Фабиану Эдвардсу единогласным решением судей.

Шаблий пригрозил PFL иском: «Если мне не дадут финал Гран-при, готов судиться»

У UFC новый конкурент – его спонсируют арабы. На их деньги купили вторую лигу мира, где дрался Федор

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий