PFL расторг контракт с Гегардом Мусаси

Руководство PFL расторгло соглашение с Гегардом Мусаси.

Об этом говорится в официальном заявлении промоушена, опубликованном в социальных сетях.

Ранее Мусаси обвинил PFL в неисполнении контрактных обязательств, пообещав подать на организацию в суд.

Мусаси (49-9-2) в последний раз дрался в мае, когда проиграл Фабиану Эдвардсу единогласным решением судей.

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