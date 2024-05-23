Усик сыграет Игоря Вовчанина в фильме Скалы про экс-бойца UFC Марка Керра (журналист Майкл Бенсон)

Александр Усик сыграет в фильме «Сокращающая машина» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон. Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе примет участие в съемках фильма «Сокрушающая машина», в котором Дуэйн Джонсон сыграет экс-бойца UFC Марка Керра.

Ожидается, что Усик исполнит роль бывшего бойца ММА Игоря Вовчанина, который дважды дрался с Керром (один несостоявшийся бой и одна победа единогласным решением судей).

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