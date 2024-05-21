Усман призвал Усика подраться с Нганну: «Александр победил всех остальных»

Камару Усман хочет увидеть бой Александра Усика и Фрэнсиса Нганну.

«Я знаю, что это безумие, но я бы хотел увидеть бой Усика с парнем вроде , потому что Александр победил всех остальных.

Да, он побил других ребят, но Фрэнсис − самый жесткий панчер. Но мне хочется увидеть, как попытается пройти такого соперника», − сказал полусредневес UFC Камару Усман.

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