Усман призвал Усика подраться с Нганну: «Александр победил всех остальных»

Теги UFC Александр Усик бокс Фрэнсис Нганну Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Камару Усман хочет увидеть бой Александра Усика и Фрэнсиса Нганну.

«Я знаю, что это безумие, но я бы хотел увидеть бой Усика с парнем вроде Фрэнсиса Нганну, потому что Александр победил всех остальных.

Да, он побил других ребят, но Фрэнсис − самый жесткий панчер. Но мне хочется увидеть, как Александр попытается пройти такого соперника», − сказал полусредневес UFC Камару Усман.

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3 комментария
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Зачем Усику марать свое шикарное резюме этим фрико-боем с Нганну. Лучше уже уничтожить бронзового бомбардировщика напоследок, последнего из некогда большой тройки Джошуа, Фьюри, Уайлдер и поставить тем самым жирную точку в своей великой карьере.
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Ответ Папа Футбола
Зачем Усику марать свое шикарное резюме этим фрико-боем с Нганну. Лучше уже уничтожить бронзового бомбардировщика напоследок, последнего из некогда большой тройки Джошуа, Фьюри, Уайлдер и поставить тем самым жирную точку в своей великой карьере.
Согласен после реванша с Фьюри,если он там победит( а если проиграет то тем более), останется только последний хороший соперник с кем Усик еще не дрался. И это Уайлдер с его пушечным ударом. Хотя может бой с Паркером тоже будет интересным хз. Ну а больше нет соперников.
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