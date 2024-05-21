Усман призвал Усика подраться с Нганну: «Александр победил всех остальных»
Камару Усман хочет увидеть бой Александра Усика и Фрэнсиса Нганну.
«Я знаю, что это безумие, но я бы хотел увидеть бой Усика с парнем вроде Фрэнсиса Нганну, потому что Александр победил всех остальных.
Да, он побил других ребят, но Фрэнсис − самый жесткий панчер. Но мне хочется увидеть, как Александр попытается пройти такого соперника», − сказал полусредневес UFC Камару Усман.
Усик – магнит для поясов: 12-й абсолютный чемпион и третий, кто сделал это в двух весах