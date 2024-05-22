Артур Бетербиев перенес операцию на колене.

Об этом сообщает со ссылкой на члена команды чемпиона мира по боксу.

«Артур перенес операцию и уже начал восстановление. Бой с возможен в конце года или начале 2025 года», – заявил собеседник агентства.

Изначально поединок за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе планировался на 1 июня. Бетербиев отказался от участия из-за разрыва мениска.

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