Артур Бетербиев перенес операцию на колене
Артур Бетербиев перенес операцию на колене.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена команды чемпиона мира по боксу.
«Артур перенес операцию и уже начал восстановление. Бой с Дмитрием Биволом возможен в конце года или начале 2025 года», – заявил собеседник агентства.
Изначально поединок за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе планировался на 1 июня. Бетербиев отказался от участия из-за разрыва мениска.
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