Конор − о целях в UFC: «Был бы рад титулу в легком, полусреднем весах и поясу BMF»

Теги UFC MMA Нейт Диаз Конор Макгрегор Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор заявил, что нацелен на три титула в UFC.

«Леон Эдвардс? Нейт Диаз почти нокаутировал его, заставил шататься. Серроне тоже прошел с ним полную дистанцию.

Как бы я был рад снова сделать 70 кг, чтобы выиграть титул чемпиона в легком весе. Еще было бы хорошо взять титул BMF и пояс в полусреднем весе», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в эфире Duelbits.

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1 комментарий
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"...И ещё одного вискаря попить"- добавил Конор, позже удалив сообщения
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