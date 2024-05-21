Конор − о Волкановски: «К черту его тоже, я бы снес ему башку»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор заявил, что нокаутировал бы Алекса Волкановски.

«Что я думаю о Волкановски? Знаете, никаких, хрен с ним, его тоже к черту. Я бы ему башку снес, это факт», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в эфире Duelbits.

В последний раз Волкановски дрался в феврале-2024, когда проиграл нокаутом Илии Топурии.

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1 комментарий
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Конор на словах всех башку бы снес , но на деле все было бы так как в последнем бою против порье )
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