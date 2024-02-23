Илия Топурия: «Мой план − еще один бой в полулегком весе, а затем поединок с Махачевым за звание лучшего в UFC»
Илия Топурия заявил, что хочет подраться за титул UFC в легком весе.
«Есть три боя, которые я хотел бы получить − против Конора Макгрегора, Макса Холлоуэя, если он возьмет титул BMF, и Шона О’Мэлли.
Не хочу реванш с Волкановски, пусть Алекс отдохнет. Моя цель − сделать фанатов счастливыми.
В полулегком весе я проведу еще один бой, а затем буду драться с Исламом Махачевым. Не сомневаюсь, что стану двойным чемпионом.
Пока у меня другие планы, но хотел бы подраться с Махачевым за звание лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
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Но боюсь, что Топурия уже на первой минуте будет лежать под Исламом)
С Топурией этого лучше не делать
Топурия - 3 боя с топ 10(Волк, Эммет, Митчел)
Мда уже, прям паунд2паунд