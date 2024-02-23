Илия Топурия: «Мой план − еще один бой в полулегком весе, а затем поединок с Махачевым за звание лучшего в UFC»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Макс Холлоуэй Шон О'Мэлли Ислам Махачев Александр Волкановски Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия заявил, что хочет подраться за титул UFC в легком весе.

«Есть три боя, которые я хотел бы получить − против Конора Макгрегора, Макса Холлоуэя, если он возьмет титул BMF, и Шона О’Мэлли.

Не хочу реванш с Волкановски, пусть Алекс отдохнет. Моя цель − сделать фанатов счастливыми.

В полулегком весе я проведу еще один бой, а затем буду драться с Исламом Махачевым. Не сомневаюсь, что стану двойным чемпионом.

Пока у меня другие планы, но хотел бы подраться с Махачевым за звание лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

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21 комментарий
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Наглец. Волк зачистил дивизион, перед тем как пойти за вторым поясом, а этому после одной защиты О’Мэлли и Махачева подавай)
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+24
Махачев если заиграется конечно может улететь в нокаут
Но боюсь, что Топурия уже на первой минуте будет лежать под Исламом)
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Думаю Махачев будет не против.
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Ответ rude.
С другой стороны, а что ему делать? После Волка там руины. Никто не сможет составить Топурии конкуренцию, и это факт.
Пусть проведёт хотя бы три защиты, условно: Макс, Евлоев, Стерлинг.
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0
+9
Ответ Чебурашка наш
Махачев если заиграется конечно может улететь в нокаут Но боюсь, что Топурия уже на первой минуте будет лежать под Исламом)
Ислам не будет с ним играть, проведет бой осторожно и грамотно, все таки соперник посерьезней даже чем обожаемый многими Оливейра
+11
-3
+8
Пусть хотя бы завалит победителя из пары Родригез - Ортега , а потом Евлоева и уже тогда можно идти к Махачеву.
+3
0
+3
Ответ Чебурашка наш
Махачев если заиграется конечно может улететь в нокаут Но боюсь, что Топурия уже на первой минуте будет лежать под Исламом)
Это не Кэти. Не путайте
+10
-7
+3
Ответ Мадина Уйгурова
Ислам не будет с ним играть, проведет бой осторожно и грамотно, все таки соперник посерьезней даже чем обожаемый многими Оливейра
Ислам часто старается показать, что у него и ударка есть
С Топурией этого лучше не делать
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+2
Ответ Чебурашка наш
Ислам часто старается показать, что у него и ударка есть С Топурией этого лучше не делать
Ислам не борец в отличие от Хабиба, он скорее самбист, его переводы все в основном после подсечек, в отличие от Хабиба, который прыгал в обе ноги. Ислам большую часть времени проводит в стойке, придется драться с Топурией и беречь челюсть.
+3
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+2
Было бы интересно увидеть бой Махачев-Топурия. Но не факт, что дождёмся.
+2
-1
+1
Махачев - 2 боя с топ 10 дивизиона(Хукер и Оливейра)
Топурия - 3 боя с топ 10(Волк, Эммет, Митчел)

Мда уже, прям паунд2паунд
+4
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+1
если пояс против пояса 👆 тогда Ислам не против,мне кажется
+1
0
+1
Ответ Homelander_666
Наглец. Волк зачистил дивизион, перед тем как пойти за вторым поясом, а этому после одной защиты О’Мэлли и Махачева подавай)
С другой стороны, а что ему делать? После Волка там руины. Никто не сможет составить Топурии конкуренцию, и это факт.
+5
-4
+1
Если будет бой пояс против пояса то этот бой обезательно будет в 2025 году. Уже лучше чем смотреть на днищ типа хэлоувей или оливейры. Фанатам нужен топ бой а не это уг в одну калитку.
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Ответ Сергей Стес
Топурии ещё реванш с Волком предстоит. О Махачеве думать ещё рано
Ты совсем старину не жалеешь? Ты видел бой? Там волк был мешком просто без обид. Только в первом раунде он отскочил от супер ударов. Во втором уже нет. Но то что Волк заслуживает реванша однозначно но не сразу думаю.
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Ответ Vasiliy S
Махачев - 2 боя с топ 10 дивизиона(Хукер и Оливейра) Топурия - 3 боя с топ 10(Волк, Эммет, Митчел) Мда уже, прям паунд2паунд
Жонес - 1 бой с мешком Ганом
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Рановато он с позиции силы заговорил, для этого нужно стать звездой и собирать за миллион PPV. В его весе есть Евлоев, есть Холлуэй. Про Конора вообще смешно, он ему вообще никак не интересен. А к Исламу идти в дивизион совсем плохая идея, там у Ислама и руки длиннее, и ноги, и вес будет больше после сгонки. Шансов ноль. Да и Исламу будет неинтересно.
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Топурия слишком маленький для лёгкого веса, он от Герберта отлетал пока не попал по нему, попасть по Исламу будет гораздо труднее
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Вообще не интересно, Ислам всем из нижнего веса, чтоли шанс должен давать, а ему нет?
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Топурии ещё реванш с Волком предстоит. О Махачеве думать ещё рано
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