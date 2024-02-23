Илия Топурия: «Мой план − еще один бой в полулегком весе, а затем поединок с Махачевым за звание лучшего в UFC»

Илия Топурия заявил, что хочет подраться за титул UFC в легком весе.

«Есть три боя, которые я хотел бы получить − против , , если он возьмет титул BMF, и Шона О’Мэлли.

Не хочу реванш с Волкановски, пусть отдохнет. Моя цель − сделать фанатов счастливыми.

В полулегком весе я проведу еще один бой, а затем буду драться с . Не сомневаюсь, что стану двойным чемпионом.

Пока у меня другие планы, но хотел бы подраться с Махачевым за звание лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

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