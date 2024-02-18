Илия Топурия: «Знал, что однажды стану чемпионом UFC. Конор, если у тебя есть яйца, жду тебя в Испании»

Илия Топурия призвал Дану Уайта устроить бой с Конором Макгрегором в Испании.

«Я чувствую себя таким счастливым... Они будут говорить тебе, что ты не сможешь, но единственный, кто решает – это ты сам, нужно верить в себя.

Я знаю свои навыки, я так усердно работал для этого, зная, что однажды стану чемпионом UFC. Мне нужно было выбрасывать в этом бою длинные комбинации, и это то, что я и сделал. Дана Уайт, время для шоутайм, время привезти UFC в Испанию. Конор, если у тебя есть яйца, жду тебя в Испании», – заявил чемпион UFC Илия Топурия.

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