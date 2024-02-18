Илия Топурия: «Знал, что однажды стану чемпионом UFC. Конор, если у тебя есть яйца, жду тебя в Испании»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Александр Волкановски Илия Топурия UFC 298 Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия призвал Дану Уайта устроить бой с Конором Макгрегором в Испании.

«Я чувствую себя таким счастливым... Они будут говорить тебе, что ты не сможешь, но единственный, кто решает – это ты сам, нужно верить в себя.

Я знаю свои навыки, я так усердно работал для этого, зная, что однажды стану чемпионом UFC. Мне нужно было выбрасывать в этом бою длинные комбинации, и это то, что я и сделал. Дана Уайт, время для шоутайм, время привезти UFC в Испанию. Конор, если у тебя есть яйца, жду тебя в Испании», – заявил чемпион UFC Илия Топурия.

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15 комментариев
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Крепко же Конор в мозги всем залез.
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Теперь у А Студио поклонников станет больше)
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Ответ Роман Головешкин
Крепко же Конор в мозги всем залез.
просто все хотят денег, получать по голове за несколько млн. баксов не то же самое что за 50к
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Ну удобно потом будет говорить, что Конор испугался!
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Чимаев поздравит и кинет вызов Топурии?
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Великого?
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А почему не в Батуми?
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Конор, ахахахаха.Да в нем уже цистерна виски, Топурия. зачем приглашать того, кто уже спел свою песню в ufs?или стал чемпионом, и сразу миллионов захотелось за счёт чужой славы? ну и Топурия долго не будет чемпионом, в голове сразу бабки, это не есть хорошо.
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Конор теперь даже в легкий вес не поместится, куда ему в 145 фунтов
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Конору такой вес уже не сделать
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Молодой победил более возрастного оппонента. Все логично. Хорошее впечатление оставил Илия
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Скорость и тайминг у Алекса уже не те.
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