Конор − о бое Усика и Фьюри: «Невероятные кадры приходят из Саудовской Аравии!»
Конор Макгрегор отреагировал на победу Александра Усика в бою с Тайсоном Фьюри.
«Невероятные кадры пришли из Саудовской Аравии этим вечером! Скоро увидимся, ребята! Турки Аль эш-Шейх, это невероятно», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
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