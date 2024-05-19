Конор − о бое Усика и Фьюри: «Невероятные кадры приходят из Саудовской Аравии!»

Конор Макгрегор отреагировал на победу Александра Усика в бою с Тайсоном Фьюри.

«Невероятные кадры пришли из Саудовской Аравии этим вечером! Скоро увидимся, ребята! Турки Аль эш-Шейх, это невероятно», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что победил и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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