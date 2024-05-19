Конор − о бое Усика и Фьюри: «Невероятные кадры приходят из Саудовской Аравии!»

Теги UFC MMA Александр Усик Тайсон Фьюри Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор отреагировал на победу Александра Усика в бою с Тайсоном Фьюри.

«Невероятные кадры пришли из Саудовской Аравии этим вечером! Скоро увидимся, ребята! Турки Аль эш-Шейх, это невероятно», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Усик перевернул бой с Фьюри, когда поцеловал на ринге крест. Итог – разбитый нос и нокдаун

Нокдаун Фьюри – 30 секунд ада. Беспомощно бегал от Усика и закончил раунд загнанным в угол

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Чикен опять напился и проспал всё?
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий