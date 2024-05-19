Александ Усик: «Я планировал это с 2008 года. Теперь хочу пойти домой, поесть, поспать и поцеловать жену»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик дал первый комментарий в статусе абсолютного чемпиона мира.

«Я планировал это с 2008 года. Победа не ради меня, а для моего Бога, моих фанатов, страны, матери, отца и детей.

Я хочу пойти домой, отдохнуть, поесть, поспать и поцеловать жену», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

Напомним, Усик победил раздельным решением судей Тайсона Фьюри и стал первым за 25 лет бесспорным чемпионом тяжелого дивизиона.

Усик – первый за 25 лет абсолютный чемпион в тяжелом весе

Усик – первый тяжеловес в истории, объединивший все четыре пояса. Это 12-й случай абсолютного чемпионства во всех весах

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20 комментариев
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УСИК стал ЛЕГЕНДОЙ !
ВЕЛИКИЙ БОКСЁР !
+36
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Саня, великий боксер 🔥
+21
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+17
Undisputed в Крузервейте и теперь и в тяжах.

Усик должен быть №1 во всех списках P4P!
+19
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+17
Отомстил за Кличко! Историческая победа!
+11
-4
+7
Как перевернул сложный бой! Какой характер!
Усик - великий чемпион.
+7
0
+7
Ответ Аскар Туребеков
Undisputed в Крузервейте и теперь и в тяжах. Усик должен быть №1 во всех списках P4P!
Байер - unbeaten

Усик - undisputed

Прям 2024 - год непобеждённых :))
+6
0
+6
Ответ Shah Kz
Его жену зовут Мария? У него на шортах эта надпись была
Младшую дочь
+5
0
+5
Ответ Зеленский
Спасибо великой украинской боксерской школе👏🇺🇦
Школа СССР
+6
-3
+3
Спасибо великой украинской боксерской школе👏🇺🇦
+6
-5
+1
Его жену зовут Мария? У него на шортах эта надпись была
+1
0
+1
Ответ Фёдор Молчанов
Парни, какой счет на судейских записях? Столь новостей и везде только раздельное решение
115:112 Усик, 114:113 Усик, 114:113 Фьюри
+1
0
+1
Ответ Фёдор Молчанов
Парни, какой счет на судейских записях? Столь новостей и везде только раздельное решение
115-113, 114-113, 113-114
Если бы не нокдаун, дали бы ничью или победу Фьюри
Тем интереснее реванш
+1
0
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Великий камбек
+2
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ЗАСЛУЖИЛ!!!!!!!!
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Ты заслужил эту славу, поздравляю!!! Вписал себя в историю и Зал Славы точно!
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Парни, какой счет на судейских записях? Столь новостей и везде только раздельное решение
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