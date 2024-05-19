Александ Усик: «Я планировал это с 2008 года. Теперь хочу пойти домой, поесть, поспать и поцеловать жену»
Александр Усик дал первый комментарий в статусе абсолютного чемпиона мира.
«Я планировал это с 2008 года. Победа не ради меня, а для моего Бога, моих фанатов, страны, матери, отца и детей.
Я хочу пойти домой, отдохнуть, поесть, поспать и поцеловать жену», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.
Напомним, Усик победил раздельным решением судей Тайсона Фьюри и стал первым за 25 лет бесспорным чемпионом тяжелого дивизиона.
Усик – первый за 25 лет абсолютный чемпион в тяжелом весе
Усик – первый тяжеловес в истории, объединивший все четыре пояса. Это 12-й случай абсолютного чемпионства во всех весах
ВЕЛИКИЙ БОКСЁР !
Усик должен быть №1 во всех списках P4P!
Усик - великий чемпион.
Усик - undisputed
Прям 2024 - год непобеждённых :))
Если бы не нокдаун, дали бы ничью или победу Фьюри
Тем интереснее реванш