Усик отправил Фьюри в нокдаун в девятом раунде

Александр Усик отправил Тайсона Фьюри в нокдаун в девятом раунде.

В Эр-Рияде проходит бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Фьюри оказался в нокдауне в девятом раунде, но сумел продолжить бой.

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