Усик отправил Фьюри в нокдаун в девятом раунде
Александр Усик отправил Тайсона Фьюри в нокдаун в девятом раунде.
В Эр-Рияде проходит бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.
Фьюри оказался в нокдауне в девятом раунде, но сумел продолжить бой.
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Надо наказывать этого огромного лысого лба за все его поведение
Реф спас карьеру Фьюри, это было за несколько секунд до убийства.
Фьюри не падал.
Тут либо нокаут, либо ничего. Это не любительский бокс.