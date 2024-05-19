Усик отправил Фьюри в нокдаун в девятом раунде

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик отправил Тайсона Фьюри в нокдаун в девятом раунде.

В Эр-Рияде проходит бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Фьюри оказался в нокдауне в девятом раунде, но сумел продолжить бой.

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Усик vs Фьюри: онлайн боя! Кто станет абсолютно лучшим супертяжем?

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49 комментариев
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Судья по факту просто спас Фьюри.
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Ответ ASphotographer
Очень лицемерно, когда латышский и украинский углы разговаривают на чистом русском, притворяясь кем-то другим лишь в интервью А про угол Усика отдельная песня. Накачивали его на чистом русском словами "сделай это назло России". Кто смотрел англоязычную трансляцию мог это слышать отчетливо. Лицемеры!
На каком хотят, на том и говорят. В чем тут лицемерие то?
+50
-6
+44
Усик какой-то невероятно умный и терпеливый боксер.
Надо наказывать этого огромного лысого лба за все его поведение
+40
-5
+35
Ответ Breaking news today
Народ я не очень в боксе разбираюсь больше по ММА. Подскажите почему судя остановил усика и не дал отправить фюри в нокаут? В ММА вроде только после нокаута останавливают.
В боксе есть понятие стоячий нокдаун. Когда человек вроде на ногах, но уже не в нашем мире
+33
0
+33
Лучший, надо дожать 🔥
+30
-3
+27
Усик лучший боксер современности.
+22
-1
+21
Ответ Артем Пупышев
Чем? Там гонг прозвучал
Не было гонга
+18
-1
+17
Народ я не очень в боксе разбираюсь больше по ММА. Подскажите почему судя остановил усика и не дал отправить фюри в нокаут? В ММА вроде только после нокаута останавливают.
+16
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Гений Усик пер как танк, победу заслужил.
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Какой нокдаун?
Реф спас карьеру Фьюри, это было за несколько секунд до убийства.
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Ответ Темирлан Абильдаев
Фьюри фактически упал на канаты. Стоячий нокдаун
Спасибо друзья, понял.
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Дрейк не подвёл))
+8
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Ответ ASphotographer
Очень лицемерно, когда латышский и украинский углы разговаривают на чистом русском, притворяясь кем-то другим лишь в интервью А про угол Усика отдельная песня. Накачивали его на чистом русском словами "сделай это назло России". Кто смотрел англоязычную трансляцию мог это слышать отчетливо. Лицемеры!
Да какая разница на каком, если б Усик проиграл его русскоязычного бы и на русском по всем углам бы распинали тоже.
+9
-3
+6
Усик - король бокса
+7
-1
+6
Ответ Breaking news today
Народ я не очень в боксе разбираюсь больше по ММА. Подскажите почему судя остановил усика и не дал отправить фюри в нокаут? В ММА вроде только после нокаута останавливают.
Если канат прямо спасает от падения, то засчитывается так называемый «стоячий нокдаун».
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Ответ Breaking news today
Народ я не очень в боксе разбираюсь больше по ММА. Подскажите почему судя остановил усика и не дал отправить фюри в нокаут? В ММА вроде только после нокаута останавливают.
Судья стал отчитывать стоячий нокдаун
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Буквально за 10 минут думал как же ему удастся перевернуть бой
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Ответ Symba
В том и лицемерие, что хотят на русском)
на русском говорят много где. Его же призывают сделать назло России, а не назло русскому языку. Русский язык принадлежит не стране, а носителям.
+5
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+4
Ответ Breaking news today
Народ я не очень в боксе разбираюсь больше по ММА. Подскажите почему судя остановил усика и не дал отправить фюри в нокаут? В ММА вроде только после нокаута останавливают.
Фьюри фактически упал на канаты. Стоячий нокдаун
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Ответ Proper Chels
Какой нокдаун? Реф спас карьеру Фьюри, это было за несколько секунд до убийства.
падение на канаты не нокдаун?))))) вы точно в курсе правил бокса? еще и плюсуют эту чушь.
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Ответ Алексей Поляков
Я вот это тоже не понял, на колено Фьюри не стал чтоб отчсчет начали
Комментатор сказал, если канаты спасли от падения на канвас, то это нокдаун, грубо если цитировать
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Ответ Social Warrior
Судья по факту просто спас Фьюри.
ну это неправда же. Ну камон, для отсчёта не нужно касание канваса, второй вариант так свалиться на канаты, чтобы упасть при их отсутствии. Правила такие.
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Артемий, всхлипывая, намыливал верёвку)
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Усик красавчик!
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ни кто ни кого не спас. если от нокдауна спасают канаты. ТО ЭТО НОКДАУН. Фьюри не злой вышел. и по делу проиграл.
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Ответ Proper Chels
Какой нокдаун? Реф спас карьеру Фьюри, это было за несколько секунд до убийства.
А что это по-твоему? Это нокдаун, он отсчитал как положено. Это не кулачные бои хардкора, если что
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Ответ GaasJT
Судья зачем вмешался? Реально спаситель для Фьюри.
Там конец раунда вмешался
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Какой нокдаун?
Фьюри не падал.
Тут либо нокаут, либо ничего. Это не любительский бокс.
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Реванш должен быть интересным: Усик ощутил на себе мощь Фьюри, а британец понял, что играться и вести большую часть боя пассивно с таким маэстро, как Усик, - нельзя.
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Ну вот чем Усик не Величайший??
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