Усик показал на взвешивании 101,2 кг, а не 105,7 (Майкл Бенсон)

Теги Александр Усик бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

В Саудовской Аравии объявили ошибочный вес Усика после финального взвешивания.

Журналист TalkSport Майкл Бенсон утверждает, что в Эр-Рияде объявили неправильные результаты взвешивания Александра Усика.

Весы показали 223 фунта (101,2 кг), а не официально объявленные 233 фунта (105,7 кг).

В случае подтверждения ошибки разница в весе с Тайсоном Фьюри составит 17,6 кг.

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Усик и братья Кличко – так кто из них сильнее?

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16776 голосов
Александр Усик
44%
Александр Усик
Тайсон Фьюри
45%
Тайсон Фьюри
Ничья
11%
Деонтей Уайлдер

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7 комментариев
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Для усика 101 лучше. Подвижнее будет.
+7
-2
+5
Ответ Djumbei
Для усика 101 лучше. Подвижнее будет.
От ТЦК не убежит
+9
-4
+5
Ответ РинатЫч
От ТЦК не убежит
Тцк от усика будет бегать
0
0
0
Ответ РинатЫч
От ТЦК не убежит
А вот для этого как раз и нужен чуб и вотэтавотвсё
0
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