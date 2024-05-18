Усик показал на взвешивании 101,2 кг, а не 105,7 (Майкл Бенсон)
В Саудовской Аравии объявили ошибочный вес Усика после финального взвешивания.
Журналист TalkSport Майкл Бенсон утверждает, что в Эр-Рияде объявили неправильные результаты взвешивания Александра Усика.
Весы показали 223 фунта (101,2 кг), а не официально объявленные 233 фунта (105,7 кг).
В случае подтверждения ошибки разница в весе с Тайсоном Фьюри составит 17,6 кг.
Результаты взвешивания в Эр-Рияде: Фьюри тяжелее Усика, Сафар легче Ковалева
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