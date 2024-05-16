Артем Вахитов: «Готов был подраться с Перейрой на UFC 300. У него можно легко выиграть»

Артем Вахитов заявил, что хочет провести поединок по ММА с Алексом Перейрой.

Вахитов и Перейра провели два боя по правилам кикбоксинга – в последнем победил российский боец. В 2023 году Вахитов дебютировал в смешанных единоборствах.

«Прекрасно вижу, какие большие у Перейры есть минусы в защите. У него, можно сказать, вообще нет защиты. Ноль. Только атака. И это можно увидеть в бою, допустим, с Адесаньей, где его просто прочитал и разобрал по полочкам.

Когда Перейра начинает атаковать, у него всегда опущенные руки и голова не защищена. И Адесанья нанес удар после его атаки, попал куда‑то в область уха или шеи, и все, этот удар был решающим.

Да, у него есть удар, этот самый боковой, которым он нокаутировал в кикбоксинге всех. Но если грамотно его разобрать, то можно легко выиграть у Алекса. В принципе, я говорю, я готов был даже на UFC 300 предложить свою кандидатуру.

Думаю, что если написать, что я готов выйти на этот бой, – вообще без проблем», – сказал экс-чемпион Glory Артем Вахитов.

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