Артем Вахитов: «Готов был подраться с Перейрой на UFC 300. У него можно легко выиграть»

Теги UFC MMA Алекс Перейра Артем Вахитов Бокс/MMA/UFC

Артем Вахитов заявил, что хочет провести поединок по ММА с Алексом Перейрой.

Вахитов и Перейра провели два боя по правилам кикбоксинга – в последнем победил российский боец.  В 2023 году Вахитов дебютировал в смешанных единоборствах.

«Прекрасно вижу, какие большие у Перейры есть минусы в защите. У него, можно сказать, вообще нет защиты. Ноль. Только атака. И это можно увидеть в бою, допустим, с Адесаньей, где Исраэль его просто прочитал и разобрал по полочкам.

Когда Перейра начинает атаковать, у него всегда опущенные руки и голова не защищена. И Адесанья нанес удар после его атаки, попал куда‑то в область уха или шеи, и все, этот удар был решающим.

Да, у него есть удар, этот самый боковой, которым он нокаутировал в кикбоксинге всех. Но если грамотно его разобрать, то можно легко выиграть у Алекса. В принципе, я говорю, я готов был даже на UFC 300 предложить свою кандидатуру.

Думаю, что если Дане Уайту написать, что я готов выйти на этот бой, – вообще без проблем», – сказал экс-чемпион Glory Артем Вахитов.

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3 комментария
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Ахаха, Артем решил тактику самого Перейры использовать, когда тот был в кикбоксинге. Перейра до UFC постоянно троллил Адесанью, когда тот был непобедим, говорил что легко побьет его, что батя скоро придет и заберет пояс.
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тогда почему Перейра один из боёв выиграл, если всё так легко лол
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Вахитов ударник крутой. Дело за малым, молча как Перейра подписаться в UFC и завоевать два пояса, если Дане Уайту написать вообще без проблем.
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