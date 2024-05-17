Менеджер − о возвращении Забита: «Он бы снес весь дивизион, но не изменит решения»

Теги UFC MMA Забит Магомедшарипов Бокс/MMA/UFC

Менеджер Забита Магомедшарипова заявил, что боец не возобновит карьеру.

Напомним, что в последний раз Забит дрался в 2019 году, когда победил Келвина Каттара на московском турнире UFC.

«Если Забиту дать время на подготовку, то он сейчас бы снес дивизион. Но он принял решение и никогда не вернется», − сказал менеджер Забита Магомедшарпиова Ризван Магомедов.

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6 комментариев
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Забит яркий и зрелищный боец, да и приятный и скромный человек ( при взгляде со стороны), но я не представляю его в пятом раунде против кардиомашин типа Макса или Волка.
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Что мешало снести, когда он был в ростере UFC?)
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Ответ Alex Smith
Ну так он и сносил, до своего экзистенциального кризиса.
У него три победы решениями. Два из этих боев он выиграл 29-28. Забит был классным и зрелищным бойцом. Но он не сносил
+3
0
+3
Ответ RaNk-1
Что мешало снести, когда он был в ростере UFC?)
Ну так он и сносил, до своего экзистенциального кризиса.
+2
-1
+1
Ага, и ещё на пару категорий выше.

После драки кулаками не машут. Забит топ, но когда выступал.
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Забит феноменальный боец, но сносить дивизион думаю это навряд-ли
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