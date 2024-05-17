Менеджер − о возвращении Забита: «Он бы снес весь дивизион, но не изменит решения»

Менеджер Забита Магомедшарипова заявил, что боец не возобновит карьеру.

Напомним, что в последний раз Забит дрался в 2019 году, когда победил Келвина Каттара на московском турнире UFC.

«Если Забиту дать время на подготовку, то он сейчас бы снес дивизион. Но он принял решение и никогда не вернется», − сказал менеджер Забита Магомедшарпиова Ризван Магомедов.

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Менеджер Магомедов: «UFC периодически спрашивают, не хочет ли Забит вернуться. Он отказывается»