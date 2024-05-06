Менеджер Магомедов: «UFC периодически спрашивают, не хочет ли Забит вернуться. Он отказывается»

Бывший менеджер Забита Магомедшарипова заявил, что бойца до сих пор зовут в UFC.

«Когда он каждый раз публикует видео своих тренировок, я ему пишу: «Забит, возвращайся». А он мне отвечает смеющимися смайликами. Говорит: «Не хочу». А я говорю, что, когда захочет, пусть просто даст знать.

Из UFC периодически звонят, спрашивают, не хочет ли вернуться. Они очень хотят, чтобы он подрался и выступил, но он не хочет», – заявил менеджер Ризван Магомедов.

Напомним, Магомедшарипов провел последний бой в ноябре 2019-го, победив на турнире UFC Fight Night Келвина Каттара. В 2022 году Забит объявил о завершении карьеры.

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