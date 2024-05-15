«Ваши любимые бойцы». Энтони Петтис выложил фото с Забитом

Энтони Петтис выложил совместное фото с Забитом Магомедшариповым.

«Ваши любимые бойцы», − подписал фото бывший боец UFC Энтони Петтис.

Петтис − бывший чемпион UFC, в последний раз дравшийся в 2022 году под эгидой PFL. Забит в последний раз подрался с Келвином Каттаром в 2019 году, после чего завершил карьеру бойца.

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