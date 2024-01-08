Легковес UFC Пимблетт посмотрел матч «Арсенала» и «Ливерпуля» на секторе гостевых фанатов: «Отличный результат в Кубке»
Пэдди Пимблетт прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Арсеналом».
«Выезд к «Арсеналу». Прекрасный результат в Кубке для красных. Волшебники «Уэмбли» вернулись», – написал в соцсетях легковес UFC Пэдди Пимблетт, болеющий за «Ливерпуль».
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» на «Эмирейтс» со счетом 0:2 и вышел в 1/16 финала Кубка Англии.
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