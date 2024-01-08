Легковес UFC Пимблетт посмотрел матч «Арсенала» и «Ливерпуля» на секторе гостевых фанатов: «Отличный результат в Кубке»

Теги Арсенал UFC MMA легкий вес (MMA) Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Пэдди Пимблетт прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Арсеналом».

«Выезд к «Арсеналу». Прекрасный результат в Кубке для красных. Волшебники «Уэмбли» вернулись», – написал в соцсетях легковес UFC Пэдди Пимблетт, болеющий за «Ливерпуль».

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» на «Эмирейтс» со счетом 0:2 и вышел в 1/16 финала Кубка Англии.

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В основу «Ливерпуля» рвется молодой смельчак. Его цель – выбить из старта Матипа

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5 комментариев
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Пэдди из бэдди
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Красноволосая больше доставляет
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И кто же там на снимке легковес... )
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Топ новость
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Ответ Raar
И кто же там на снимке легковес... )
Колосс на сломанных весах
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