Легковес UFC Пимблетт посмотрел матч «Арсенала» и «Ливерпуля» на секторе гостевых фанатов: «Отличный результат в Кубке»

Пэдди Пимблетт прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Арсеналом».

«Выезд к «Арсеналу». Прекрасный результат в Кубке для красных. Волшебники «Уэмбли» вернулись», – написал в соцсетях легковес UFC Пэдди Пимблетт, болеющий за «Ливерпуль».

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» на «Эмирейтс» со счетом 0:2 и вышел в 1/16 финала Кубка Англии.

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