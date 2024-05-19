Александр Усик стал абсолютным чемпионом за четыре титульных боя
В Саудовской Аравии в ночь на 19 мая прошел бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Усик победил раздельным решением судей.
В сентябре-2021 Усик единогласным решением судей победил Энтони Джошуа и завоевал пояса по версии WBA, WBO и IBF. После этого он провел две успешные защиты.
В четвертом титульном поединке Усик стал абсолютным чемпионом среди тяжей. Ранее он выступал в первом тяжелом весе, где тоже стал абсолютом.
Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая, Ковалев – Сафар
гений бокса что сказать
Слава Усику!
С победой тебя!
я просто констатирую факт
Абсолютно заслуженная победа
Легенда !
Ждем реванш!