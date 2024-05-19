Александр Усик стал абсолютным чемпионом за четыре титульных боя

Теги Александр Усик бокс Усик – Фьюри Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

В Саудовской Аравии в ночь на 19 мая прошел бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Усик победил раздельным решением судей.

В сентябре-2021 Усик единогласным решением судей победил Энтони Джошуа и завоевал пояса по версии WBA, WBO и IBF. После этого он провел две успешные защиты.

В четвертом титульном поединке Усик стал абсолютным чемпионом среди тяжей. Ранее он выступал в первом тяжелом весе, где тоже стал абсолютом.

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44 комментария
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абсолют в крузерах, абсолют в супертяжах, ноль поражений
гений бокса что сказать
+55
-2
+53
Много задниц поджег этот козак сегодня ночью!
Слава Усику!
+45
-9
+36
Ответ TOX
абсолют в крузерах, абсолют в супертяжах, ноль поражений гений бокса что сказать
+ золото ОИ, такой комбинации ни у кого нету)
+31
0
+31
Саня, ты сотворил историю, молодец
С победой тебя!
+14
0
+14
Ответ Габи Жезус
Много задниц поджег этот козак сегодня ночью! Слава Усику!
Каких? Победа по делу абсолютно, спорт и политику надо разделять, если ты не в ФИФА и УЕФА сидишь
+19
-5
+14
Он прошел бокс.
+12
0
+12
Великолепные боксеры! Глыбы! В какой-то момент показалось, что Фьюри подъехал на бой очень крепко, но Усик смог собраться и переломить ход боя. Очень крутые эмоции от боя! Для современных тяжей вообще редкость
+12
-1
+11
Ответ Какой же Слот крутой
Каких? Победа по делу абсолютно, спорт и политику надо разделять, если ты не в ФИФА и УЕФА сидишь
мне то ты это зачем пишешь? посмотри сколько комментов негативных было связанных с национальностью Усика было до боя и во время боя, особенно когда Фура начал шатать

я просто констатирую факт
+12
-2
+10
Ответ Pro_Zenit_7
Еще в бою с Джошуа было видно, что рост — вообще не проблема для Усика. У него какая-то невероятная физуха, за счет которой он быстр, свеж и главное умен все 12 раундов. Абсолютно заслуженная победа
Еще в бою с Джошуа было видно, что рост - это проблема. А тут это в первой половине боя просто вопиюще очевидно. Но Усик это реально ОН. Не самый техничный в истории, не самый быстрый, не самый бьющий. Но один из самых духовитых, умных в ринге и за пределами (как спортсмен). Он легендарен.
+6
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+6
Оба боксера красавчики. Оба одни из величайших чемпионов в истории бокса. Даже не знал за кого болеть, оба очень положительные, без негатива. Бой словно матч двух гроссмейстеров, ловили друг друга на ошибках, потому что явного преимущества не было ни у одного. Настоящий его величество бокс. Сегодня чуть-чуть посильнее и умнее был Усик. Поздравляю.
+6
0
+6
Еще в бою с Джошуа было видно, что рост — вообще не проблема для Усика. У него какая-то невероятная физуха, за счет которой он быстр, свеж и главное умен все 12 раундов.
Абсолютно заслуженная победа
+9
-4
+5
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
+9
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+5
Ответ Asl Ali
странно это все. имея талант абсолютно на вес золота, дурака валяет пол боя . Имея огромное преимущество в антропологии зная что уже проигрывает бой все равно не пошел рисковать . Возможно поэтому и бокс в последние годы смотрят хуже чем ММА. отдельно судьям привет . Любому другому защитали бы КО уже спустя пару секунд , а здесь они смотрели как фура по всему рингу плывет. дичь
Да, антропология решает🤣
+4
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+4
Ответ TOX
абсолют в крузерах, абсолют в супертяжах, ноль поражений гений бокса что сказать
Так ему же буквально шансов не давали. Я вообще не понимаю чем тут большинство смотрят бокс..
+4
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Двойной абсолютный чемпион в двух престижнейших весах, не это ли заявка на величие, Александра!!!🔥
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Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Вот бы глянуть Усик-Уайлдер!
Смысл? Усик разберет там без шансов ,другой уровень сегодня он это уже показал
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Очень рад за Усика ! Было видно как Фьюри нервничает когда выходил, во время боя тоже какие-то судорожные движения делал, по глазам было видно Усик ближе к победе !
Легенда !
+3
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+2
Ответ badaboom
Так ему же буквально шансов не давали. Я вообще не понимаю чем тут большинство смотрят бокс..
Они смотрят хайлайты ноукатёров и бицуху.
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Вот бы глянуть Усик-Уайлдер!
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Александр Великий
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Прошёл бокс так сказать.
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Месси от Бокса
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Еба!!!
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Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Вот бы глянуть Усик-Уайлдер!
Что там смотреть? Если Джошуа ни разу нормально не попал по Усику, то Уайлдер со своей колотушкой и подавно. Тем более нынешний Уайлдер. По факту Фьюри - самый неудобный и опасный для Усика
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Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Вот бы глянуть Усик-Уайлдер!
зачем? уайлдер просто против хорошего боксера (паркера) не вывез. а против Усика только лакипанч, вероятность которого, максимум процентов 5
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Комментарий удален пользователем
Браво Саша!
Ждем реванш!
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Ответ Какой же Слот крутой
Каких? Победа по делу абсолютно, спорт и политику надо разделять, если ты не в ФИФА и УЕФА сидишь
Надо, но согласись, не все придерживаются этого принципа, к сожалению
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Абсолютно заслуженно!
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Ответ Габи Жезус
Много задниц поджег этот козак сегодня ночью! Слава Усику!
Комментарий удален пользователем
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