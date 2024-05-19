Александр Усик стал абсолютным чемпионом за четыре титульных боя

В Саудовской Аравии в ночь на 19 мая прошел бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и . Усик победил раздельным решением судей.

В сентябре-2021 Усик единогласным решением судей победил Энтони Джошуа и завоевал пояса по версии WBA, WBO и IBF. После этого он провел две успешные защиты.

В четвертом титульном поединке Усик стал абсолютным чемпионом среди тяжей. Ранее он выступал в первом тяжелом весе, где тоже стал абсолютом.

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Усик и братья Кличко – так кто из них сильнее?