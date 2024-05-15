Фьюри назвал свой вес за три дня до боя с Усиком: «Чуть больше 120 кг, я в хорошей форме»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри заявил, что не испытывает проблем с весом перед боем с Александром Усиком.

«Назову вам свой вес − около 19 стоунов [120,7 кг]. Я в хорошей форме. Прошел два или три лагеря подряд. Люди постоянно мне говорят: «Выглядишь подтянутым», а я отвечаю: «Ну, весы показывают то, что они показывают в последние 10 лет», − сказал чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри, который 18 мая подерется с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

Кто это сказал: Фьюри или герой фильмов Гая Ричи?

«Что у тебя с головой, глупая сучка?» Отец Фьюри боднул члена команды Усика и разбил лоб

Опрос

Усик vs Фьюри. Вы за кого?
5131 голос
Александр Усик
44%
Александр Усик
Тайсон Фьюри
42%
Тайсон Фьюри
За красивый бокс
14%
Энтони Джошуа

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Надеюсь челюсть укрепил.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий