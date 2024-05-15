Фьюри назвал свой вес за три дня до боя с Усиком: «Чуть больше 120 кг, я в хорошей форме»

Тайсон Фьюри заявил, что не испытывает проблем с весом перед боем с Александром Усиком.

«Назову вам свой вес − около 19 стоунов [120,7 кг]. Я в хорошей форме. Прошел два или три лагеря подряд. Люди постоянно мне говорят: «Выглядишь подтянутым», а я отвечаю: «Ну, весы показывают то, что они показывают в последние 10 лет», − сказал чемпион WBC в тяжелом весе , который 18 мая подерется с за звание абсолютного чемпиона мира.

Кто это сказал: Фьюри или герой фильмов Гая Ричи?

«Что у тебя с головой, глупая сучка?» Отец Фьюри боднул члена команды Усика и разбил лоб