Даррен Тилл: «Я еще не закончил с ММА. Знаю, что стану чемпионом UFC»

Даррен Тилл заявил, что не собирается уходить из смешанных единоборств.

Ранее стало известно, что в июле Тилл дебютирует в боксе в поединке против Хулио Сесара Чавеса-младшего.

«Я еще не закончил с ММА. Знаю, что стану чемпионом UFC. Уверен в этом. Постоянно общаюсь с руководством промоушена – они хотели, чтобы я подрался на турнире в Манчестере.

Собираюсь захватить мир бокса, а потом вернусь в UFC и завоюю пояс. После этого я скажу: «Окей, я сделал это. Я был одним из лучших. Пока», – заявил экс-боец UFC Даррен Тилл.

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