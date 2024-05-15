Тилл дебютирует в боксе в андеркарде турнира Тайсон − Пол. Соперник − Хулио Сесар Чавес-младший (Ариэль Хельвани)

Теги Хулио Сезар Чавес-младший бокс Даррен Тилл Тайсон - Пол Бокс/MMA/UFC

Даррен Тилл дебютирует в боксе в поединке против Хулио Сесара Чавеса-младшего.

Как сообщает журналист Ариэль Хельвани, боксеры встретятся на ринге в ночь на 21 июля в андеркарде турнира, главным боем которого будет поединок Майка Тайсона и Джейка Пола.

Даррен Тилл − бывший боец UFC, для которого этот бой станет дебютным на профессиональном уровне.

Хулио Сесар Чавес-младший − 38-летний профессионал с рекордом 53-6-1 и бывший чемпион WBC в среднем весе.

Хельвани уточняет, что шестираундовый поединок пройдет в категории до 86 кг.

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