Кормье ответил Бакли, упомянувшему покойную мать Даниэля: «Заткнись, ссыкло. Не смей говорить о моей маме»

Даниэль Кормье ответил Хоакину Бакли после слов о его покойной матери.

«Заткнись, ссыкло. Возможно, ты меня послушаешь. Твой вызов Конора был тупым, это сказали три главных комментатора UFC. Это был худший вызове в истории.

Не позволяй паре побед сделать себя слишком зазнавшимся, братан. И не упоминай Одри Кормье», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье, который в настоящее время комментирует бои промоушена.

Одри Кормье, мать Даниэля, умерла в 2022 году.

Бакли ответил Кормье, который раскритиковал слова Хоакина о матери Конора: «Твоя мама вырастила шалаву»