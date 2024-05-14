Усик – о разнице в габаритах с Фьюри: «Если бы размер имел значение, королем зверей был бы слон»

Александр Усик высказался о разнице в габаритах с Тайсоном Фьюри.

«Размер не имеет значения. Если бы это было так, то королем зверей был бы слон», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе .

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоится 18 мая в (Саудовская Аравия).

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