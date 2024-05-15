Усик и Фьюри поучаствовали в официальном прибытии на турнир в Эр-Рияде

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик и Тайсон Фьюри прибыли в Эр-Рияд, где они подерутся 18 мая.

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Gettyimages.ru/Richard Pelham

ФотоGettyimages.ru/Richard Pelham.

За несколько дней до боя боксеры приняли участие в церемонии официального прибытия на турнир.

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12 комментариев
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За Фьюри 🤘🤘🤘
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-13
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Где инфа , во Сколько бокс , где будут показывать ))???
+4
0
+4
Ответ footballs_life
Где инфа , во Сколько бокс , где будут показывать ))???
в контакте, около 00:00
+4
0
+4
С детства за Фьюри !
+9
-6
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