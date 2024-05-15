Усик и Фьюри поучаствовали в официальном прибытии на турнир в Эр-Рияде
Александр Усик и Тайсон Фьюри прибыли в Эр-Рияд, где они подерутся 18 мая.
18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham.
За несколько дней до боя боксеры приняли участие в церемонии официального прибытия на турнир.
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