Фьюри показал физическую форму перед поединком с Усиком: «Абсолютное чемпионство близко»

Тайсон Фьюри показал физическую форму перед поединком с Александром Усиком.

«Абсолютное чемпионство близко», – подписал снимок Фьюри.

Объединительный бой между Фьюри и состоится 18 мая в (Саудовская Аравия).

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