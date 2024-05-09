Фьюри показал физическую форму перед поединком с Усиком: «Абсолютное чемпионство близко»
Тайсон Фьюри показал физическую форму перед поединком с Александром Усиком.
«Абсолютное чемпионство близко», – подписал снимок Фьюри.
Объединительный бой между Фьюри и Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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Удивительно, что с такой формой Фьюри стал чемпионом мира и побил кучу гораздо более физически развиты боксеров. Видимо его реакция, техника и ум на ином уровне.
Фьюри - феномен в мире бокса.