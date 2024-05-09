Фьюри показал физическую форму перед поединком с Усиком: «Абсолютное чемпионство близко»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри показал физическую форму перед поединком с Александром Усиком.

«Абсолютное чемпионство близко», – подписал снимок Фьюри.

Объединительный бой между Фьюри и Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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12 комментариев
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Форма шикарная для Фьюри
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Реально неплохо выглядит💪👍‼️
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Ответ \\\ VORON ///
Разве что для Фьюри. Но в целом для профессионального спортсмена форма посредственная. Пресс, трапеции, шея, плечи, грудные мышцы - вообще ничего не выдаёт в нем профессионального спортсмена. Чел на данный момент обычного среднестатистического телосложения. Говорю про чисто визуальное восприятие. Удивительно, что с такой формой Фьюри стал чемпионом мира и побил кучу гораздо более физически развиты боксеров. Видимо его реакция, техника и ум на ином уровне. Фьюри - феномен в мире бокса.
вы путаете проф спорт с бодибилдингом
+2
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Тайсон дипломатично не уточнил - к кому оно близко 😏
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Против Нганну вообще не готовился походу, судя по этой форме при подготовке к поединку с Усиком
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Мог и еще скинуть. Видимо будет как с Уайлдером. Клинч,повисеть на сопернике,в общем,изматывать будет Усика.
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Ответ КруглыйКвадрат
Форма шикарная для Фьюри
Разве что для Фьюри. Но в целом для профессионального спортсмена форма посредственная. Пресс, трапеции, шея, плечи, грудные мышцы - вообще ничего не выдаёт в нем профессионального спортсмена. Чел на данный момент обычного среднестатистического телосложения. Говорю про чисто визуальное восприятие.
Удивительно, что с такой формой Фьюри стал чемпионом мира и побил кучу гораздо более физически развиты боксеров. Видимо его реакция, техника и ум на ином уровне.
Фьюри - феномен в мире бокса.
+2
-2
0
Ответ \\\ VORON ///
Разве что для Фьюри. Но в целом для профессионального спортсмена форма посредственная. Пресс, трапеции, шея, плечи, грудные мышцы - вообще ничего не выдаёт в нем профессионального спортсмена. Чел на данный момент обычного среднестатистического телосложения. Говорю про чисто визуальное восприятие. Удивительно, что с такой формой Фьюри стал чемпионом мира и побил кучу гораздо более физически развиты боксеров. Видимо его реакция, техника и ум на ином уровне. Фьюри - феномен в мире бокса.
У него какой-то аномальный объем лёгких и кардио, плюс владение телом на высоком уровне
0
0
0
Ответ \\\ VORON ///
Разве что для Фьюри. Но в целом для профессионального спортсмена форма посредственная. Пресс, трапеции, шея, плечи, грудные мышцы - вообще ничего не выдаёт в нем профессионального спортсмена. Чел на данный момент обычного среднестатистического телосложения. Говорю про чисто визуальное восприятие. Удивительно, что с такой формой Фьюри стал чемпионом мира и побил кучу гораздо более физически развиты боксеров. Видимо его реакция, техника и ум на ином уровне. Фьюри - феномен в мире бокса.
У Усика не намного лучше, исто визуально
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Ответ sfilatov13
вы путаете проф спорт с бодибилдингом
Да нет, не путают. Речь ведь идет о боксере - тяжеловеса и общем обьеме его мышц, а не их внешнем виде. Действительно, не стандартно выглядит для тяжа - не сильно объемные руки, худые, где-то даже несуразные ( опять же, для тяжа ) ноги
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