Тайсон Фьюри: «Усик – настоящий злодей. Его недооценивает только дурак»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри признался, что считает Александра Усика элитным бойцом.

«Александр Усик – настоящий злодей. Если его недооценивать, то окажешься дураком. Поэтому я усердно тренируюсь и делаю все, что могу. Я уважаю Усика и его карьеру. С нетерпением жду поединка.

Он хорошо работает ногами, у него классные боксерские способности, техника. Он доказал, что может драться с крупными тяжеловесами, победив Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Это элитный боец», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

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2 комментария
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надеюсь тренируется,не в пабе с рюмкой виски и кружкой Гинесса!!!!
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