Поветкин – о смене гражданства: «Я бы точно не пошел на это. Но если спортсмены выступают без флага и гимна, то все равно все знают, кто они»

Александр Поветкин высказался на тему смены гражданства российскими спортсменами.

«Это такая серьезная тема. Конечно, для меня, когда есть флаг России, когда я выхожу со своим гимном – это супер. Но, опять же, сейчас много ребят готовятся к соревнованиям. Если они выступают без флага и гимна, то все равно все знают, кто они. Я думаю, пусть выступают. Почему нет? Все же знают, кто они. И все знают, что они за Россию.

Как я отношусь к смене гражданства? Вы знаете, я могу сказать следующее: у каждого свое. Я никого обсуждать не люблю. Я бы не пошел на смену гражданства – это точно. А обсуждать кого-то не в моих правилах», – заявил олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.

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