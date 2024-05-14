Мейвезер проведет выставочный бой против Ортиса (Сальвадор Родригес)
Флойд Мейвезер проведет выставочный бой с Виктором Ортисом.
Об этом рассказал журналист Сальвадор Родригес.
«Мне сообщили, что Мейвезер в скором времени анонсирует выставочный поединок против Виктора Ортиса, который состоится 24 августа на арене «Пласа Мексико», – написал Родригес в социальных сетях.
Мейвезер и Ортис встречались в 2011 году. Тогда Флойд победил нокаутом в четвертом раунде.
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