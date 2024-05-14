Мейвезер проведет выставочный бой против Ортиса (Сальвадор Родригес)

Флойд Мейвезер проведет выставочный бой с Виктором Ортисом.

Об этом рассказал журналист Сальвадор Родригес.

«Мне сообщили, что в скором времени анонсирует выставочный поединок против , который состоится 24 августа на арене «Пласа Мексико», – написал Родригес в социальных сетях.

Мейвезер и Ортис встречались в 2011 году. Тогда Флойд победил нокаутом в четвертом раунде.

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