Мейвезер проведет выставочный бой против Ортиса (Сальвадор Родригес)

Теги Флойд Мейвезер-младший Виктор Ортис бокс Бокс/MMA/UFC

Флойд Мейвезер проведет выставочный бой с Виктором Ортисом.

Об этом рассказал журналист Сальвадор Родригес.

«Мне сообщили, что Мейвезер в скором времени анонсирует выставочный поединок против Виктора Ортиса, который состоится 24 августа на арене «Пласа Мексико», – написал Родригес в социальных сетях.

Мейвезер и Ортис встречались в 2011 году. Тогда Флойд победил нокаутом в четвертом раунде.

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1 комментарий
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Это тот Ортис которого Флойд нокаутировал, после того как тот полез к нему обниматься с извинениями, и не ждал,что Мейвезер в этот момент ударит, выглядело это довольно подло🤷‍♀️‼️
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