Отец Хейни – Мейвезеру: «Нигга, ты кусок говна. Твои 50 побед ничего не значат»

Теги Флойд Мейвезер-младший бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Отец Дэвина Хейни оскорбил Флойда Мейвезера во время беседы в соцсетях.

«Ты кусок говна, нигга. ##### [К черту] твои 50 побед. Это дерьмо ничего не значит», – заявил Билл Хейни в разговоре с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим.

До поединка Дэвина Хейни с Райаном Гарсией, Билл предположил, что Флойд закончил карьеру из-за травм, полученных во время спарринга с его сыном. Недовольный Мейвезер в ответ напомнил, что он остался непобедим на профессиональном ринге.

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6 комментариев
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как могут ничего не значить 50-0 в боксе ?
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+7
Ответ Odcarik7689
Знатно танк Дэвис Гарсию пробил
Гарсия тут причём?
+5
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+5
вау)) ну если Мэй в боксе ничего не значит, то Девин в бесконечности по ту сторону нуля
+4
0
+4
А представьте сколько болтовни было бы выиграй Хейни. Спасибо Райан за избиение чсв
+3
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+3
Ну это смешно конечно))
Фамилия Мэйвезер должна быть синонимом слова бокс 🥊
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