Отец Хейни – Мейвезеру: «Нигга, ты кусок говна. Твои 50 побед ничего не значат»

Отец Дэвина Хейни оскорбил Флойда Мейвезера во время беседы в соцсетях.

«Ты кусок говна, нигга. ##### [К черту] твои 50 побед. Это дерьмо ничего не значит», – заявил Билл Хейни в разговоре с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим.

До поединка Дэвина Хейни с Райаном Гарсией, Билл предположил, что Флойд закончил карьеру из-за травм, полученных во время спарринга с его сыном. Недовольный Мейвезер в ответ напомнил, что он остался непобедим на профессиональном ринге.

Провал Хейни и победа Гарсии – как это вообще понимать?

Безумная жизнь Райана Гарсии: выпил пива, победил и покурил после