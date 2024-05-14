Бой Уланбекова и Переза отменен. Тагир получил нового соперника

Поединок Тагира Уланбекова и Алекса Переза не состоится.

Причина отмены не уточняется. Новым соперником российского бойца станет Джошуа Ван.

Бой состоится на турнире UFC Vegas 93, который пройдет в ночь на 16 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

(15-2) в декабре прошлого года победил Коди Дердена удушающим приемом во втором раунде.

Ван (10-1) в последний раз дрался в январе, когда нокаутировал Фелипе Бунеса. На его счету три победы в UFC.

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