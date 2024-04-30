Тагир Уланбеков подерется с Алексом Пересом 16 июня в Лас-Вегасе (журналист Марсель Дорфф)

Следующим соперником Тагира Уланбекова стал Алекс Перес.

Бой Алекса Переса и пройдет на турнире UFC Vegas 93 в ночь на 16 июня, сообщает журналист Марсель Дорфф.

Уланбеков − 12-й номер наилегчайшего веса, победивший в декабре-2023 Коди Дердена. Перес − пятый номер дивизиона, нокаутировавший Матеуса Николау на UFC Vegas 91.

Мокаев недоволен, что Перес обошел его в рейтинге UFC: в марте Мухаммад победил Алекса