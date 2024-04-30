Тагир Уланбеков подерется с Алексом Пересом 16 июня в Лас-Вегасе (журналист Марсель Дорфф)

Теги наилегчайший вес UFC MMA Алекс Перес Тагир Уланбеков Бокс/MMA/UFC

Следующим соперником Тагира Уланбекова стал Алекс Перес.

Бой Алекса Переса и Тагира Уланбекова пройдет на турнире UFC Vegas 93 в ночь на 16 июня, сообщает журналист Марсель Дорфф.

Уланбеков − 12-й номер наилегчайшего веса, победивший в декабре-2023 Коди Дердена. Перес − пятый номер дивизиона, нокаутировавший Матеуса Николау на UFC Vegas 91.

Мокаев недоволен, что Перес обошел его в рейтинге UFC: в марте Мухаммад победил Алекса

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Жесткий тип Перес. 3 боя за 3 месяца - это какой-то космический уровень
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий