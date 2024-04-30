Уланбеков − о бое с Пересом: «Надеюсь, ты подписал контракт и не убежишь от меня»

Теги наилегчайший вес UFC Алекс Перес Тагир Уланбеков Бокс/MMA/UFC

Тагир Уланбеков отреагировал на слухи о бое с Алексом Пересом.

«Поздравляю Алекса Переса. Надеюсь, наш бой в силе, а ты подписал контракт и не убежишь от меня. 16 июня я буду ждать тебя», − написал в соцсетях боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков.

Напомним, что поединок Уланбекова и Переса должен состояться в ночь на 16 июня в Лас-Вегасе (Невада).

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1 комментарий
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Этот уланбеков с усманом нурмагомедоввм в одном весе? Кто знает, лень гуглить. Интересный бой могбы получиться
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