Уланбеков − о бое с Пересом: «Надеюсь, ты подписал контракт и не убежишь от меня»

Тагир Уланбеков отреагировал на слухи о бое с Алексом Пересом.

«Поздравляю Алекса Переса. Надеюсь, наш бой в силе, а ты подписал контракт и не убежишь от меня. 16 июня я буду ждать тебя», − написал в соцсетях боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков.

Напомним, что поединок Уланбекова и Переса должен состояться в ночь на 16 июня в Лас-Вегасе (Невада).

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