Александр Усик прилетел в Саудовскую Аравию. До боя с Фьюри восемь дней

Александр Усик прилетел в Саудовскую Аравию перед боем с Тайсоном Фьюри.

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между (пояса IBF, WBA и WBO) и (пояс WBC).

За восемь дней до боя на место проведения боя прибыл Александр Усик. Фотографию с командой Усик выложил в соцсетях.

Усик и братья Кличко – так кто из них сильнее?