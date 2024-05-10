Александр Усик прилетел в Саудовскую Аравию. До боя с Фьюри восемь дней
Александр Усик прилетел в Саудовскую Аравию перед боем с Тайсоном Фьюри.
18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком (пояса IBF, WBA и WBO) и Тайсоном Фьюри (пояс WBC).
За восемь дней до боя на место проведения боя прибыл Александр Усик. Фотографию с командой Усик выложил в соцсетях.