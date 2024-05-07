Обновленные рейтинги UFC: Эрцег поднялся на одну позицию, Альдо – восьмой в легчайшем весе

UFC обновил рейтинги лучших бойцов после 301-го номерного турнира.

Стив Эрцег, проигравший Алешандре Патноже в поединке за пояс в наилегчайшем весе, поднялся на одну строчку в рейтинге лучших бойцов дивизиона – теперь он занимает девятое место.

Мичел Перейра дебютировал в рейтинге среднего веса – ему досталась 13-я строчка. На 12-м месте списка находится Кайо Борральо, нокаутировавший в эти выходные Пола Крейга.

вернулся в рейтинг легчайшего веса после победы над Джонатаном Мартинесом, оказавшись на восьмой строчке. Сам Мартинес потерял две позиции – теперь он находится на 12-м месте.

Из-за возвращения Альдо в рейтинг на одну позицию опустился . поднялся на 10-ю строчку в списке лучших средневесов промоушена.

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