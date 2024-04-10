Фьюри – о разнице в габаритах с Усиком: «Весовые категории существуют не просто так. Размер имеет значение»

Тайсон Фьюри высказался о разнице в габаритах с Александром Усиком.

«Пожалуйста, не критикуйте после того, как я побью его. Он чемпион мира в тяжелом весе, абсолютный чемпион в крузервейте. Но весовые категории существуют не просто так. Когда крузервейты встречаются с большими парнями, они проигрывают.

Да, можно выиграть у боксеров среднего уровня, но элитных тяжеловесов победить невозможно. Размер имеет значение. 18 мая Усик в этом убедится», – сказал чемпион мира по боксу .

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