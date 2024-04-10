Фьюри – о разнице в габаритах с Усиком: «Весовые категории существуют не просто так. Размер имеет значение»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри высказался о разнице в габаритах с Александром Усиком.

«Пожалуйста, не критикуйте Усика после того, как я побью его. Он чемпион мира в тяжелом весе, абсолютный чемпион в крузервейте. Но весовые категории существуют не просто так. Когда крузервейты встречаются с большими парнями, они проигрывают.

Да, можно выиграть у боксеров среднего уровня, но элитных тяжеловесов победить невозможно. Размер имеет значение. 18 мая Усик в этом убедится», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

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7 комментариев
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Ответ Zakal
Шансов у запутавшегося крымчанина в бою с цыганом нету
Если серьезно: шансы в подготовке Фьюри (может недооценить). Ну и в супертяже всегда есть шанс шального удара. Любой спортсмен, добравшийся до такого уровня, может выиграть у любого соперника. Один шальной встречный и всё.
Надеюсь, бой всё-таки состоится. Будет интересно посмотреть
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Тайсон сосредоточся пожалуйста на бое, а уж потом языком чесать
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Джошуа был выше тяжелее и с большим размахом рук.. Но это ему помогло.. Так что габариты не всегда имеют значения
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Ответ Zakal
Шансов у запутавшегося крымчанина в бою с цыганом нету
Шансы есть всегда. Даже у меня против Фьюри. Но с молотком. И со спины.
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Ответ Alex1104
Если серьезно: шансы в подготовке Фьюри (может недооценить). Ну и в супертяже всегда есть шанс шального удара. Любой спортсмен, добравшийся до такого уровня, может выиграть у любого соперника. Один шальной встречный и всё. Надеюсь, бой всё-таки состоится. Будет интересно посмотреть
Думаю его встряхнуло то ,что он с нганну уже телегу отвозил
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Ответ Zakal
Думаю его встряхнуло то ,что он с нганну уже телегу отвозил
Надеюсь
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