Хабиб помог 100-летнему ветерану нанести символический удар перед матчем «Динамо» и «Химок»

Теги Химки MMA Хабиб Нурмагомедов Динамо Махачкала Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов помог 100-летнему ветерану нанести символический удар по мячу.

Матч 31-го тура Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «Химками» состоялся вечером 8 мая, завершившись со счетом 1:0.

«Думал полететь на «Сантьяго Бернабеу», но все же решил посетить «Анжи Арену», – написал в социальных сетях экс-чемпион UFC в легком весе.

Хабиб посетит матч Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «Химками»

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19 комментариев
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Красивый и правильный поступок. Респект.
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Деградирует аудитория спортса. Неуместные и глупые шутки.
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Наш Герой. 101 год. Аксакал
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Ответ Очки Дани Алвеса
Может, дедушка сам захотел такую акцию, конечно. Но если инициативно привлекли, то получилась ерунда какая-то. Еле стоящий на ногах ветеран, с поддержкой почему-то Хабиба, бьет первый никому нахрен не нужный символический удар по мячу в матче ФНЛ. Неужели как-то иначе нельзя уважить?
Для вас может и ненужный матч, а для местой публики может очень нужный.
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дедушка бодрый такой, бибип тоже молодец
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Молодец. Деды и Прадеды - наше все.
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Ответ Direct free kick
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Гордость жителей аулов
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С праздником Великой Победы над мразью и нечистью!
Слава и почет участникам!
Горд что мой дед участвовал в завоевании этой Великой Победы, в том числе для меня!
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Ответ Wiley Fox
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Ответ Лех.Валенса
исторический факт для тебя фантастика?
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Ответ Wiley Fox
Комментарий удален модератором
всё ясно, ещё скажи что земля плоская, а кто не верит идиоты
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Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
У Хабиба есть осетинские корни. Горжусь этим великим бойцом!
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
Деградирует аудитория спортса. Неуместные и глупые шутки.
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Ответ Казбек Бимбасов
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Спасибо вашему поколению, которое отправляет молодое поколение на убой, прикрывая свою кровожадность и раболепство перед ряженными генералами/начальниками со столом наград (привет, Иванов) словом Родина! Дедушке спасибо и крепкого здоровья, а тебе побольше совести и мозгов!
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