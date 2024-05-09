Хабиб помог 100-летнему ветерану нанести символический удар перед матчем «Динамо» и «Химок»

Хабиб Нурмагомедов помог 100-летнему ветерану нанести символический удар по мячу.

Матч 31-го тура Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «Химками» состоялся вечером 8 мая, завершившись со счетом 1:0.

«Думал полететь на «Сантьяго Бернабеу», но все же решил посетить «Анжи Арену», – написал в социальных сетях экс-чемпион UFC в легком весе.

Хабиб посетит матч Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «Химками»

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