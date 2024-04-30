Эрнандес порвал связки на руке и не подерется с Долидзе на UFC 302

Энтони Эрнандес выбыл из боя с Романом Долидзе.

«В пятницу во время тренировки я получил травму. Сегодня утром пришли результаты МРТ: к сожалению, у меня разрыв связок на руке, что лишает меня возможности драться 2 июня.

Извиняюсь перед UFC, и матчейкерами, но это не та травма, с которой можно выходить драться.

Надеюсь на быстрое выздоровление и возвращение в клетку до конца лета. Спасибо моим фанатам, друзьям и семье за поддержку», − написал в соцсетях средневес UFC Энтони Эрнандес.

Поединок Долидзе и Эрнандеса должен был состояться в ночь на 2 июня в Нюарке (Нью-Джерси) в рамках турнира UFC 302.

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