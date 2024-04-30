Эрнандес порвал связки на руке и не подерется с Долидзе на UFC 302
Энтони Эрнандес выбыл из боя с Романом Долидзе.
«В пятницу во время тренировки я получил травму. Сегодня утром пришли результаты МРТ: к сожалению, у меня разрыв связок на руке, что лишает меня возможности драться 2 июня.
Извиняюсь перед UFC, Романом Долидзе и матчейкерами, но это не та травма, с которой можно выходить драться.
Надеюсь на быстрое выздоровление и возвращение в клетку до конца лета. Спасибо моим фанатам, друзьям и семье за поддержку», − написал в соцсетях средневес UFC Энтони Эрнандес.
Поединок Долидзе и Эрнандеса должен был состояться в ночь на 2 июня в Нюарке (Нью-Джерси) в рамках турнира UFC 302.