Тухугов признался, что ради него Хабиб поставил UFC ультиматум: «Он сказал: «Если Зубайру отстранят, я драться не буду»

Зубайра Тухугов признался, что ради него Хабиб поставил UFC ультиматум.

– После боя [Нурмагомедова и ] были санкции, были проблемы. Стоял вопрос о твоем отстранении. Правда ли, что Хабиб сказал: «Если Зубайру отстранят, я не буду защищать пояс»?

– Расскажу, потому что много времени прошло. Тогда Хабиб просил об этом не говорить. Меня отстранили, контракт убрали. Хабиб сказал: «Если Зубайра не выйдет в октагон, то не выйду и я».

Такое слово он дал. После боя с Макгрегором Хабиб был нужен UFC очень сильно, и они автоматом мне дали контракт, – сказал экс-боец UFC Зубайра Тухугов.

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