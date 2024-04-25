Тухугов признался, что ради него Хабиб поставил UFC ультиматум: «Он сказал: «Если Зубайру отстранят, я драться не буду»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Зубайра Тухугов Бокс/MMA/UFC

Зубайра Тухугов признался, что ради него Хабиб поставил UFC ультиматум.

– После боя [Нурмагомедова и Конора Макгрегора] были санкции, были проблемы. Стоял вопрос о твоем отстранении. Правда ли, что Хабиб сказал: «Если Зубайру отстранят, я не буду защищать пояс»?

– Расскажу, потому что много времени прошло. Тогда Хабиб просил об этом не говорить. Меня отстранили, контракт убрали. Хабиб сказал: «Если Зубайра не выйдет в октагон, то не выйду и я».

Такое слово он дал. После боя с Макгрегором Хабиб был нужен UFC очень сильно, и они автоматом мне дали контракт, – сказал экс-боец UFC Зубайра Тухугов.

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6 комментариев
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Потом ты не разу не побеждал
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Чечня, Дагестан, Ингушетия братья!!!
Пусть у недругов схватит инфаркт.
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Чечня, Дагестан, Ингушетия братья!!! Пусть у недругов схватит инфаркт.
Можно сказать так, но пока есть общий "враг". При случаи, они друг друга перебьют
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Ответ Мага осторожный
Ты эти сказки у себя в ауле рассказывай, нам то не надо втирать)))
Кто-то заставляет тебя читать?
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