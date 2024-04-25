Мигрант, пытавшийся сбить Алексееву машиной, будет депортирован из России

Теги происшествия UFC MMA Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Мигрант, пытавшийся сбить Ирину Алексееву машиной, будет депортирован из России.

Напомним, что инцидент произошел в Челябинске. Уроженец Таджикистана едва не сбил ехавшую на велосипеде Алексееву, после чего вступил с ней в перепалку. Причиной конфликта стал внешний вид спортсменки.

«Ему назначили штраф в размере ₽3 тысяч и выдворение за пределы Российской Федерации», – сказала боец UFC Ирина Алексеева.

«Говорил, что все мы свиньи». Водитель наехал на девушку-бойца UFC – из-за коротких шорт

Алексеева – о конфликте с мигрантом: «Думала, если он выйдет и ударит меня, то просто буду его до последнего бить, пока он сознание не потеряет»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Всех нелегалов нужно обратно в кишлаки загнать
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий