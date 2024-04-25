Мигрант, пытавшийся сбить Алексееву машиной, будет депортирован из России

Мигрант, пытавшийся сбить Ирину Алексееву машиной, будет депортирован из России.

Напомним, что инцидент произошел в Челябинске. Уроженец Таджикистана едва не сбил ехавшую на велосипеде Алексееву, после чего вступил с ней в перепалку. Причиной конфликта стал внешний вид спортсменки.

«Ему назначили штраф в размере ₽3 тысяч и выдворение за пределы Российской Федерации», – сказала боец UFC Ирина Алексеева.

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Алексеева – о конфликте с мигрантом: «Думала, если он выйдет и ударит меня, то просто буду его до последнего бить, пока он сознание не потеряет»