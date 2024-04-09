В команде Шары Буллета сообщили, что бой с Потерей в силе: 5 мая Игорь подерется с Мичелом Перейрой

Бой Шарабутдина Магомедова и Игоря Потери остался в силе.

«У Шарабутдина остается все тот же соперник. Потеря решил заработать», − сказал тренер Шарабутдина Магомедова Гор Азизян.

Поединок Шары Буллета и состоится 22 июня в Саудовской Аравии. В ночь на 5 мая Потеря подерется с .

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